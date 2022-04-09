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Российские миллиардеры активно заинтересовались переездом в Дубай из-за санкций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские миллиардеры начали активно скупать недвижимость в Дубае. По информации местных брокеров, их интересует самое дорогое жилье, которое располагается на искусственном острове Палм-Джумейра и в районе Бурдж-Халифы – самого высокого здания в мире.

Российские миллиардеры активно заинтересовались переездом в Дубай из-за санкций

О высокой активности бизнесменов из России в покупке недвижимости в столице ОАЭ пишет Forbes со ссылкой на дубайских брокеров.

По данным представителей сферы недвижимости в Дубае, миллиардеры из России в последнее время стали часто покупать жилье в городе. При этом оно интересует их не только как инвестиция, но и как объект для постоянного проживания. Российских предпринимателей привлекает в стране гибкая визовая система, отметило издание.

Миллиардеров из России в первую очередь интересует самое дорогое жилье в Дубае, пояснил Forbes. Оно располагается на искусственном острове Палм-Джумейра и вблизи самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа. Например, на Палм-Джумейре продается недвижимость, стоимостью $68 млн, уточнило издание.

По словам гендиректора брокерской компании Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, цены на недвижимость, которую россияне покупают в Дубае, за первые три месяца текущего года выросли на 71%  к аналогичному периоду 2021-ого.

Фото на обложке: travelwild / Shutterstock

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