Россия вошла в тройку лидеров по количеству покинувших страну долларовых миллионеров

Россия вместе с Китаем и Индией вошли в тройку лидеров по количеству покинувших страну долларовых миллионеров. В 2022 году из России уехали 8,5 тыс. долларовых миллионеров – 12,5% от общего числа, подсчитали в Henley & Partners.

Россия заняла второе место в списке стран, из которых в 2022 году уехали наибольшее количество долларовых миллионеров. Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании Henley & Partners. Фирма занимается помощью в получении гражданства частным лицам.

Из России в прошлом году уехали 8,5 тыс. долларовых миллионеров. По подсчетам Henley & Partners, это 12,5% от их общего количества в 67,7 тыс. человек. Из Китая, который занял в списке первое место, уехали 10,8 тыс. долларовых миллионеров, из Индии – 7,5 тыс.

По оценке экспертов компании, количество состоятельных людей-мигрантов в 2022 году стало рекордным за последние три года и составило 84 тыс. человек.

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