Россияне чаще других иностранцев открывали бизнес в Турции в 2022 году

В прошлом году в Турции было открыто рекордное с 2010 года число компаний с иностранным капиталом — 20 135. Большинство зарубежных предприятий было запущено гражданами России.
Как сообщает Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции, в 2022 году с участием российского капитала было открыто 1363 компании: 140 акционерных обществ и 1223 общества с ограниченной ответственностью.
В топ-3 по этому показателю также попали граждане Ирана (1300 компаний) и Германии (484). Число новых зарубежных предприятий в Турции в прошлом году выросло на 50% от 13 445.
Большинство предприятий, появившихся в Турции в 2022 году, начали работать в сфере оптовой торговли — 3070 компаний. Следом по популярности идут сектор недвижимости (1043), коммерческие и другие услуги (938).
Почти две трети компаний (62%), основанных иностранцами, пришлись на Стамбул — почти 12,5 тыс. организаций. Также граждане России и других стран предпочитали открывать бизнес в Анталье (1648) и Анкаре (821).
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