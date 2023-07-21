Московская компания разработала интерактивный тренажер по шахматам. Его можно использовать как в классическом виде – с фигурами, который перемещает игрок – так и в виде компьютерной игры.

Московский производитель 3D-оборудования 3DQuality начал производство интерактивного тренажера по шахматам. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Тренажер можно использовать в классическом и компьютерном видах. В него встроены несколько режимов игры и уровней сложности, чтобы адаптировать тренировку под разный класс игрока. Программа поможет проанализировать ошибки и подобрать верную стратегию игры, а при необходимости подскажет правильный ход.

3DQuality ведет переговоры о поставках тренажера в образовательные учреждения.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы