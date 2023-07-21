Московская компания разработала интерактивный тренажер по шахматам. Его можно использовать как в классическом виде – с фигурами, который перемещает игрок – так и в виде компьютерной игры.
Московский производитель 3D-оборудования 3DQuality начал производство интерактивного тренажера по шахматам. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Тренажер можно использовать в классическом и компьютерном видах. В него встроены несколько режимов игры и уровней сложности, чтобы адаптировать тренировку под разный класс игрока. Программа поможет проанализировать ошибки и подобрать верную стратегию игры, а при необходимости подскажет правильный ход.
3DQuality ведет переговоры о поставках тренажера в образовательные учреждения.
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Хотите построить бизнес на 3D-печати? Вот что нужно знать
- 2 На 95% дешевле: в чем эффективность 3D-печати для современного бизнеса
- 3 МЭИ напечатает самолёты: молодые учёные представили инновационный 3D–принтер
- 4 3Dравый смысл: зачем предприятия внедряют аддитивные технологии?
- 5 Создать то, что никто не создавал. Как проходят чемпионаты по 3D-печати
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июля 2023
22 июля 2023
24 июля 2023