Названы победители второго российско-китайского конкурса инноваций Научного парка МГУ

Стали известны победители второго российско-китайского конкурса инноваций и предпринимательства, организованного Научным парком МГУ. Ими стали medtech-стартапы «Третье Мнение» и «ОптоДНК», а также foodtech-проект CoffeeBot. Об этом Rusbase сообщил представитель компании «Третье Мнение».

Проекты-победители получили денежные призы:

1 место — $5000;

2 место — $3000;

3 место — $1000.

Стартап «Третье Мнение», занявший первое место, представил на конкурсе программный модуль для анализа клеток крови и костного мозга с помощью ИИ. Алгоритмы компании способны проанализировать медицинские изображения и обнаружить признаки патологий.

Отмечается, что созданная компанией технология также может работать со снимками глазного дна, рентгенограммами и КТ грудной клетки, маммограммами. По заявлению стартапа, сервисы «Третье мнение» уже внедрены самостоятельно в 9 медучреждениях в различных регионах России — в испытательном режиме.

Также стартап участвует в эксперименте Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, совокупно охватившем более чем 100 поликлиник и стационаров Москвы. Испытания связаны с применением технологий «компьютерного зрения» в лучевой диагностике.

В число совладельцев ООО «Платформа Третье Мнение» входит одна из крупных российских сетей частных ГК «Медси».

Второе место занял проект «ОптоДНК». Medtech-стартап разрабатывает биологический сенсор для быстрого определения маркеров сепсиса и мультиплексную тест-систему для типирования онкологических заболеваний.

Третье место было присуждено foodtech-проекту CoffeeBot. Это робот для приготовления продуктов питания и кофе, который способен учитывать индивидуальные запросы клиентов.

Финал российско-китайского конкурса инноваций и предпринимательства проходил в онлайн-формате 6 августа 2020 года. Помимо денежных призов, победители и финалисты смогут предоставить свои разработки партнёрам, клиентам и инвесторам в четырех провинциях Китая, а также получить поддержку в локализации своих продуктов в стране.

В рамках первого аналогичного конкурса в прошлом году 24 технологических компании представили свои разработки потенциальным китайским партнёрам. По заявлению организаторов, некоторые российские участники уже подписали контракты в КНР.

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