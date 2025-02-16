Число российских премьер в кинотеатрах выросло на 76% за четыре года — исследование

По итогам 2023 года число российских премьер в кинотеатрах составило 197. Этот показатель на 76% превышает результаты допандемийного 2019 года.

Согласно исследованию АНО «Агентство креативных индустрий» и «Рексофт Консалтинг», производство отечественных фильмов и сериалов для кинотеатров выросло на 76% за четыре года.

Аналитики связывают рост с увеличением госфинансирования и снижением конкуренции с зарубежными премьерами на фоне санкций. При этом в 2022 году количество российских премьер было еще выше — 201.

Число оригинальных фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах выросло в 11 раз — для стримингов в 2023 году был создан 201 проект, в то время как в 2019 году произвели только 18 оригинальных тайтлов.

Фото: пресс-служба «Агентства креативных индустрий»

Как отмечают авторы исследования, 90% создания киноконтента приходится на Москву, где инфраструктура для кинопроизводства загружена более чем на 90%.

Осенью прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что производство фильмов в России выйдет на пик в 2026 году. По ее словам, для устойчивого развития отрасли требуется около 300 релизов в кинотеатрах в год.

Тогда же глава Минкульта сообщила, что в 2023 году отечественные кинопроизводители выпустили в прокат 207 картин, за первые девять месяцев 2024-го — 170.