На Russian Creative Awards наградили победителей

18 декабря в Москве состоялось торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. В шорт-лист номинантов вошли проекты, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности.
На участие в Russian Creative Awards было подано свыше трех тысяч заявок из 72 регионов России. Отбором финалистов и формированием шорт-листа премии занимался экспертный совет, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей.
Все лауреаты стали обладателями эксклюзивных трофеев в виде «семечки», символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса. Помимо этого победители смогут принять участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета», получат медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» и партнеров премии, а также возможность представить свои проекты в рамках «Экспо 2021» в Дубае.
Запись трансляции церемонии доступна на сайте. Там же можно найти информацию о премии, составе жюри и ее победителях.
Организаторы премии — дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Фото на обложке: ded pixto /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пользователи «Авито» помогли предотвратить выброс 18 млн тонн парниковых газов в 2020 году
- 2 «Яндекс.Практикум» и бизнес-школа «Сколково» запускают образовательную программу для лидеров цифровых продуктов
- 3 Студенты ВШЭ выпустили книгу об инновационных продуктах
- 4 В Москве пройдет «День карьеры» для учащихся столичных вузов
- 5 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021