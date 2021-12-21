На Russian Creative Awards наградили победителей

18 декабря в Москве состоялось торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. В шорт-лист номинантов вошли проекты, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности.

На участие в Russian Creative Awards было подано свыше трех тысяч заявок из 72 регионов России. Отбором финалистов и формированием шорт-листа премии занимался экспертный совет, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей.

Все лауреаты стали обладателями эксклюзивных трофеев в виде «семечки», символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса. Помимо этого победители смогут принять участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета», получат медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» и партнеров премии, а также возможность представить свои проекты в рамках «Экспо 2021» в Дубае.

Запись трансляции церемонии доступна на сайте. Там же можно найти информацию о премии, составе жюри и ее победителях.

Организаторы премии — дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив