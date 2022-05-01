Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности в России. В каждом ведомстве, учреждении и системообразующих государственных организациях должны появиться свои подразделения по IT-безопасности.

В российских госучреждениях и корпорациях введут дополнительные меры по кибербезопасности