В российских госучреждениях и корпорациях введут дополнительные меры по кибербезопасности

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности в России. В каждом ведомстве, учреждении и системообразующих государственных организациях должны появиться свои подразделения по IT-безопасности.
Согласно тексту указа, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных фондов, корпораций, «стратегических предприятий, стратегических акционерных обществ и системообразующих организаций российской экономики» должны принять соответствующие меры, направленные на обнаружение, предупреждение и ликвидацию кибератак.
Кроме того, с 1 января 2025 года организациям будет запрещено использовать средства защиты информации, созданные в «недружественных» странах.
По информации компании Qrator Labs, в первом квартале этого года число DDoS-атак в России выросло на 19%. Специалисты назвали период «беспрецедентным» с точки зрения кибератак, которые «напрямую связаны с событиями на Украине».
Фото: Gajus / Shutterstock
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