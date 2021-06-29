Российский разработчик систем защиты от DDoS-атак StormWall начал работать в США. В компании считают, что у них отличные перспективы развития бизнеса на американском рынке. К слову, на Штаты приходится 30% всех мировых DDoS-атак.

США стали 68-ым иностранным государством присутствия StormWall.

В первые месяцы работы в США StormWall планирует продвигать услуги защиты сайтов, защиты сети с подключением по протоколу BGP и защиты сервисов TCP/UDP.

«Мы высоко оцениваем спрос на услуги защиты от DDoS-атак на рынке США и считаем, что у нас отличные перспективы развития бизнеса на американском рынке. [...] Стабильный спрос на профессиональные решения защиты среди американских компаний стал уверенным трендом рынка», – отметил сооснователь и CEO StormWall Рамиль Хантимиров.

В последнее время значительно увеличилось количество кибератак именно на американские компании, добавил Хантимиров. На США приходится 30% мировых DDoS-атак, согласно отчету Mordor Intelligence, а в данный момент их количество достигло рекордного уровня.

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