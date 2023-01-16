Большинство сделок с недвижимостью среди иностранцев в Дубае совершили россияне — Bloomberg

Большую часть иностранцев, которые в прошлом году покупали недвижимость в Дубае, составили россияне. Их повышенный интерес к приобретению жилья в ОАЭ привел к рекордному для Дубая количеству сделок на рынке – в 2022-ом недвижимости было продано на $56,6 млрд.
Россияне стали больше покупать недвижимость в Дубае на фоне введения антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на брокеров компании Betterhomes из ОАЭ. Среди иностранцев российские граждане стали основными покупателями недвижимости в Дубае.
В 2022 году на рынке Дубая было совершено 86 тысяч сделок по продаже недвижимости. Показатель стал рекордным за последние 13 лет – в 2009 году количество сделок составило 80 тысяч. Совокупный денежный объем сделок достиг $56,6 млрд, что на 80% превысило показатель 2021 года.
После россиян в списке крупнейших покупателей недвижимости в Дубае среди иностранцев следуют британцы, индийцы, итальянцы и французы.
В Турции россияне также стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в период с января по ноябрь 2022 года. Из 61,7 тысячи купленных в Турции объектов недвижимости 13,9 тысячи приобрели россияне.
Фото на обложке: Rasto SK /
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