«Яндекс Маркет» запустил раздел товаров от российских дизайнеров

«Яндекс Маркет» собрал все коллекции от локальных брендов в одном разделе — «Российские дизайнеры». Сейчас там представлено свыше 15 тыс. товаров, до конца года ассортимент планируется увеличить в два раза. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.
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В этой вкладке уже можно найти такие марки, как GATE31, Chaika, Top Top, belle you, ARNY PRAHT, ASKENT и RUSHEV и другие. Пользователь сможет примерить одежду и аксессуары в пункте выдачи заказов «Маркета», оплатить покупку полностью или по частям, оформить быструю доставку и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло.
В планах — добавлять в ассортимент эксклюзивные линейки, которые «Маркет» будет создавать вместе с российскими дизайнерами.
Разместить свои товары на новой онлайн-витрине могут компании, которые создают и развивают свои бренды в России, — это могут быть как начинающие дизайнеры, так и уже зарекомендовавшие себя бренды.
Компания намерена инвестировать средства в маркетинговую поддержку новой витрины, чтобы как можно больше покупателей сервиса смогли познакомиться с российскими дизайнерами, а бренды вышли на новую аудиторию и увеличили свои продажи.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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