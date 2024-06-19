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«Яндекс Маркет» запустил раздел товаров от российских дизайнеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Маркет» собрал все коллекции от локальных брендов в одном разделе — «Российские дизайнеры». Сейчас там представлено свыше 15 тыс. товаров, до конца года ассортимент планируется увеличить в два раза. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс Маркет» запустил раздел товаров от российских дизайнеров
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В этой вкладке уже можно найти такие марки, как GATE31, Chaika, Top Top, belle you, ARNY PRAHT, ASKENT и RUSHEV и другие. Пользователь сможет примерить одежду и аксессуары в пункте выдачи заказов «Маркета», оплатить покупку полностью или по частям, оформить быструю доставку и бесплатно вернуть товары, если что-то не подошло.

В планах — добавлять в ассортимент эксклюзивные линейки, которые «Маркет» будет создавать вместе с российскими дизайнерами.

Разместить свои товары на новой онлайн-витрине могут компании, которые создают и развивают свои бренды в России, — это могут быть как начинающие дизайнеры, так и уже зарекомендовавшие себя бренды.

Компания намерена инвестировать средства в маркетинговую поддержку новой витрины, чтобы как можно больше покупателей сервиса смогли познакомиться с российскими дизайнерами, а бренды вышли на новую аудиторию и увеличили свои продажи. 

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»

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