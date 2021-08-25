Испытания российских дронов-камикадзе начнутся в конце года

В конце года Минобороны начнет испытания российских дронов-самоубийц «Ланцет». Они летают в условной поисковой зоне, находят цель на земле и поражают ее, сами при этом взрываясь. Ранее их использовали в Сирии, а в Израиле подобные дроны под управлением ИИ применяли в секторе Газа.

Об утверждении технического задания на «Ланцеты» сообщили его разработчики – Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников».

«Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года», – приводят «РИА Новости» заявление «Калашникова».

«Ланцет» способен нести боезапас массой до 3 кг и летать до 30 минут. Он наносит удар по принципу «воздух-поверхность» и полностью уничтожается при взаимодействии с объектом атаки. Этим объектом может быть, например, техника, пулеметные точки, транспортные средства.

Российские дроны-самоубийцы применяли в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные беспилотники собственной разработки использовали израильские военные при ведении боевых действий в секторе Газа.

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Фото: Zala Aero Group