Стартовал прием заявок на участие в Russian Drupal Awards 2022

31 января 2022 года открылся прием заявок на конкурс Drupal-сайтов Russian Drupal Awards. Принять участию в нем могут веб-студии и специалисты, которые разрабатывают сайты на CMS Drupal, а также предприниматели, которые развивают бизнес с помощью Drupal-сайтов на русском языке.
Конкурс впервые прошел в 2021 году. В этом участников ждет несколько нововведений. Среди них — список номинаций: жюри будут определять лучший промо-сайт, интернет-магазин, онлайн-сервис, сайт СМИ или блог и корпоративный сайт.
Также организаторы будут строже отбирать присылаемые работы, а на оценку того, насколько качественно сайт справляется с задачами, будет влиять документ с анализом поданной работы, составленный на основе ответов участников на вопросы организаторов.
«Данный конкурс очень важен для рынка IT России, т.к. раскрывает объективные данные о качестве работ творческих IT-компаний и позволяет владельцам и ответственным лицам бизнеса правильно подобрать web-студию и снизить риски финансовых потерь», — поделился Михаил Головкин, основатель web-студии Webshop (1 место в Russian Drupal Awards 2021).
«Выбор CMS Drupal был правильным, и своей победой мы хотим продемонстрировать другим компаниям то, что не всегда нужно гнаться за топовыми технологиями там, где всё можно сделать просто. Иногда нужно выбирать самое оптимальное и эффективное решение», — сказала Мария Дельцова, специалист по маркетингу в Evrone (3 место в Russian Drupal Awards 2021).
Подробнее о конкурсе и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Yuganov Konstantin /
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