FT: Набиуллина добивается рассекречивания части данных о российской экономике

Глава Банка России Эльвира Набиуллина стала инициатором дискуссии о возможности более полного раскрытия данных о динамике развития российской экономики. Речь идет о большей прозрачности в сфере экономической статистики.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Согласно данным газеты, Набиуллина выступает за раскрытие экономической информации, «чтобы инвесторы могли вкладываться в ценные бумаги».
Издание отмечает, что непрозрачность статистики также создает проблемы «для тех, кто внутри системы». Сообщается, что наибольшую проблему для экономики создает засекречивание данных банков и публичных компаний.
После начала военной операции на Украине российское правительство засекретило часть экономических данных ради снижения санкционных рисков, в том числе информацию о золотовалютных резервах и статистику таможни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал FT, что власти засекречивают экономические данные из-за того, что «против России ведется гибридная война, в том числе экономическая».
При этом, по словам Пескова, «каждый, кому надо знать», имеет доступ ко всей необходимой информации и статистике.
Один из собеседников газеты отметил, что Владимир Путин в вопросах экономики полагается на ближайшее окружение, которое «говорит ему то, что он хочет услышать».
«Любые утверждения о том, что [Путин] получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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