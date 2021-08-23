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Правительство РФ наладит производство электротранспорта в стране к 2024 году

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта, согласно которой в 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электрокаров и открыть свыше 9 тысяч зарядных станций для них.

Правительство РФ наладит производство электротранспорта в стране к 2024 году

Первоочередными задачами для новой отрасли правительство считает развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок новых продуктов и создание современной инфраструктуры.

В сообщении правительства отмечается, что электротранспорт будет включен в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года такие автомобили смогут бесплатно передвигаться по платным дорогам.

Производителям электрических автомобилей будут доступны специальные инвестиционные контракты и субсидии на софинансирование затрат.

Эти мероприятия пройдут в рамках первого этапа — до 2024 года. По итогам второго этапа (2025–2030 годы) выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в России.

«Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, — будущее. И нам нужно также активно развивать это направление. Тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для реализации решений в новой отрасли будет создано не менее 39 тысяч рабочих мест, сообщается в материалах правительства России.

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Фото: Pexels

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