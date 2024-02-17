Полностью отечественную мобильную зарядку для электромобилей разработали в Петербурге

В Петербурге разработали зарядную станцию для электромобилей полностью российского производства. Ее мощность составляет 15 кВт, она мобильная – для работы понадобится только розетка.

В Петербурге разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей. Она полностью российского производства, утверждает глава «Умэлектро» Алексей Лукашов, слова которого приводит ТАСС.

«Там наши отечественные "мозги", которые соединяются с машинами. Устанавливаем зарядную сессию – и обеспечиваем зарядку электротранспорта», – рассказал Лукашов.

Станция может заряжать все электромобили, представленные на российском рынке.

На данный момент в Петербурге представлено 227 зарядных станций для электромобилей, в городе насчитывается более 2,5 тыс. таких машин.

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