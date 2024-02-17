Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Полностью отечественную мобильную зарядку для электромобилей разработали в Петербурге

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Петербурге разработали зарядную станцию для электромобилей полностью российского производства. Ее мощность составляет 15 кВт, она мобильная – для работы понадобится только розетка.

Полностью отечественную мобильную зарядку для электромобилей разработали в Петербурге

В Петербурге разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей. Она полностью российского производства, утверждает глава «Умэлектро» Алексей Лукашов, слова которого приводит ТАСС.

«Там наши отечественные "мозги", которые соединяются с машинами. Устанавливаем зарядную сессию – и обеспечиваем зарядку электротранспорта», – рассказал Лукашов. 

Станция может заряжать все электромобили, представленные на российском рынке.

На данный момент в Петербурге представлено 227 зарядных станций для электромобилей, в городе насчитывается более 2,5 тыс. таких машин.

Фото на обложке: BigPixel Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие электромобили, которые можно купить в России
  2. 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  3. 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  4. 4 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  5. 5 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2024

Открытый преакселератор Технопарка «Сколково»

19 февраля 2024

Интеграф

19 февраля 2024

КОД-ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ