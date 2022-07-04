Глава Минпромторга анонсировал серийное производство российских электромотоциклов Aurus Merlon

В Минпромторге назвали сроки начала серийного производства российских электромотоциклов Aurus Merlon. Оно начнется в 2024 году, сейчас прототипы проходят испытания.
Сроки запуска серийного производства отечественных электромотоциклов Aurus глава Минпромторга Денис Мантуров назвал на выставке «Иннопром». ТАСС со ссылкой на министра пишет, что он уже ездил на мотоцикле и положительно его оценил.
Полноценное производство начнется в 2024 году, в пока прототипы Aurus Merlon проходят испытания. Разработчик электромотоцикла уточнил, что по итогам испытаний в его конструкцию могут быть внесены изменения.
Электромотоциклы Aurus Merlon будут сопровождать официальные делегации. Мотоцикл сможет развивать скорость до 200 км/ч при разгоне до 100 км/ч за 3,7 секунды. Запас хода составит 200 км.
Фото на обложке: пресс-служба Минпромторга
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