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ВВП России упадет на 10% в 2022 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти дали официальный прогноз на падение экономики России в 2022 году. По оценкам Счетной палаты РФ, ВВП сократится на 10%. Международные организации и банки оказались не столь оптимистичны в прогнозах.

ВВП России упадет на 10% в 2022 году

Прогноз на сокращение ВВП России дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. 12 апреля он выступал в Совете Федерации, слова чиновника приводит «Интерфакс». 

«Официальный прогноз будет около 10% снижения», – заявил Кудрин. 

Эксперты, по словам главы Счетной палаты, не исключают более стремительного упадка российской экономики.

Международные организации и ведущие мировые банки дали более пессимистичные прогнозы относительно динамики российского ВВП. В Barclays ожидают спада на 12,4%, во Всемирном банке – на 11,2%, в Goldman Sachs – на 10%.

До начала военной операции на Украине прогнозы о динамике ВВП России были в сторону увеличения. Разные эксперты говорили о росте экономики на 2,4%-2,8%.

Фото на обложке: REC Stock Footage / Shutterstock

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