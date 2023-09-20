Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ — Bloomberg

Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ. В 2022 году В Эмираты было отправлено 96,4 тонны российского золота – в 15 раз больше, чем годом ранее. 96,4 тонны – это треть годового объема добычи золота в России.
По итогам 2022 года Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны золота – в 15 раз больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил Bloomberg, отметив, что в прошлом году Россия стала ключевым поставщиком золота в Эмираты.
Поставки российского золота в ОАЭ равняются трети его годового объема добычи в России, уточнило агентство.
Основным покупателем золота в ОАЭ в 2022 году стала Швейцария с показателем в 145 тонн. Евросоюз в июле 2023 года запретил покупки золота из России.
По сведениям Bloomberg, до начала спецоперации на Украине российское золото в основном продавалось в Великобританию.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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