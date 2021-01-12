Российские компании получат гранты 4 млрд рублей на цифровую трансформацию и разработку ПО

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел итоги двух конкурсных отборов на получение грантов. Победителями стали 45 российских компаний. Они получат гранты на разработку и внедрение отечественного ПО в размере 4,3 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РФРИТ.

Фонд провел конкурсы по двум направлениям:

внедрение отечественных ИТ-решений;

разработка отечественного ПО.

Победителями первого конкурса стали 12 компаний. Среди них — концерн «Калашников», «Кузбассразрезуголь», автомобильный завод «Урал», «ЭкоСтройРесурс», «Русатом Инфраструктурные решения» и другие.

Так, 158 млн рублей получит проект компании «ЭкоСтройРесурс». Команда внедрит инновационное решение, позволяющее решить ряд проблем сбора и утилизации отходов в Самарской области. Цифровая платформа объединит потребителей, перевозчиков отходов, полигоны хранения, перерабатывающие заводы и представителей власти.

Автомобильный завод «Урал» получит грант в размере 123 млн рублей на внедрение единой системы управления предприятием на базе ИТ. Планируется, что за два года предприятие переведет действующие рабочие процессы с западного ПО на отечественное. Также будет создана рабочая модель по всему циклу производства — от конструкторской документации нового автомобиля до его продажи.

Победителями конкурса проектов по разработке отечественного ПО стали 33 компании, в том числе, «Новые облачные технологии», «Хоулмонт Самара», NtechLab, научно-производственный центр «1С» и другие.

Компания «Хоулмонт» выиграла грант в сумме 94 млн рублей на дальнейшую разработку облачной open source платформы CUBA Platform для разработчиков ПО. Будет произведена интеграция платформы с публичными облаками и средствами CI/CD. Также будут внедрены поддержка BPM и современный пользовательский интерфейс UI и UX.

Кроме того, грант в размере 78 млн рублей будет выделен компании NtechLab, специализирующейся на решениях в области нейронных сетей. Средства будут направлены на разработку решения по распознаванию человека на основе его силуэта.

Новая технология NtechLab будет внедрена в уже существующую биометрическую систему FindFace. По заявлению компании, новая разработка приведет к увеличению скорости и точности поиска людей, а также позволит более эффективно определять траекторию передвижения объекта наблюдения. Алгоритм также способен распознавать пол, возраст и эмоции человека.

Всего на конкурсы было подано 139 заявок от предприятий из 29 регионов России. Наибольшее количество заявок было получено из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей.

«Для участия в новых конкурсах был сокращен объем предоставляемых документов, заявки подавались исключительно в электронном виде, а заявители получили возможность дорабатывать заявки несколько раз после их предварительной проверки и получения исчерпывающего перечня замечаний», — отметил гендиректор РФРИТ Дмитрий Крюков.

РФРИТ — оператор Минцифры России. Гранты выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Деятельность фонда направлена на финансовое обеспечение и другую поддержку научной, научно-технической, инновационной деятельности в сфере ИКТ.

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