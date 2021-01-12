Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
DIG(IT)AL

Российские компании получат гранты 4 млрд рублей на цифровую трансформацию и разработку ПО

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел итоги двух конкурсных отборов на получение грантов. Победителями стали 45 российских компаний. Они получат гранты на разработку и внедрение отечественного ПО в размере 4,3 млрд рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РФРИТ.

Российские компании получат гранты 4 млрд рублей на цифровую трансформацию и разработку ПО

Фонд провел конкурсы по двум направлениям:

  • внедрение отечественных ИТ-решений;
  • разработка отечественного ПО.

Победителями первого конкурса стали 12 компаний. Среди них — концерн «Калашников», «Кузбассразрезуголь», автомобильный завод «Урал», «ЭкоСтройРесурс», «Русатом Инфраструктурные решения» и другие.

Так, 158 млн рублей получит проект компании «ЭкоСтройРесурс». Команда внедрит инновационное решение, позволяющее решить ряд проблем сбора и утилизации отходов в Самарской области. Цифровая платформа объединит потребителей, перевозчиков отходов, полигоны хранения, перерабатывающие заводы и представителей власти.

Автомобильный завод «Урал» получит грант в размере 123 млн рублей на внедрение единой системы управления предприятием на базе ИТ. Планируется, что за два года предприятие переведет действующие рабочие процессы с западного ПО на отечественное. Также будет создана рабочая модель по всему циклу производства — от конструкторской документации нового автомобиля до его продажи.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Победителями конкурса проектов по разработке отечественного ПО стали 33 компании, в том числе, «Новые облачные технологии», «Хоулмонт Самара», NtechLab, научно-производственный центр «1С» и другие.

Компания «Хоулмонт» выиграла грант в сумме 94 млн рублей на дальнейшую разработку облачной open source платформы CUBA Platform для разработчиков ПО. Будет произведена интеграция платформы с публичными облаками и средствами CI/CD. Также будут внедрены поддержка BPM и современный пользовательский интерфейс UI и UX.

Кроме того, грант в размере 78 млн рублей будет выделен компании NtechLab, специализирующейся на решениях в области нейронных сетей. Средства будут направлены на разработку решения по распознаванию человека на основе его силуэта.

Новая технология NtechLab будет внедрена в уже существующую биометрическую систему FindFace. По заявлению компании, новая разработка приведет к увеличению скорости и точности поиска людей, а также позволит более эффективно определять траекторию передвижения объекта наблюдения. Алгоритм также способен распознавать пол, возраст и эмоции человека.

Всего на конкурсы было подано 139 заявок от предприятий из 29 регионов России. Наибольшее количество заявок было получено из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей.

«Для участия в новых конкурсах был сокращен объем предоставляемых документов, заявки подавались исключительно в электронном виде, а заявители получили возможность дорабатывать заявки несколько раз после их предварительной проверки и получения исчерпывающего перечня замечаний», — отметил гендиректор РФРИТ Дмитрий Крюков.

РФРИТ — оператор Минцифры России. Гранты выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Деятельность фонда направлена на финансовое обеспечение и другую поддержку научной, научно-технической, инновационной деятельности в сфере ИКТ.

Фото: GaudiLab / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма