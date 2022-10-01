Российские виноделы ожидают рекордный урожай винограда

После неурожайных из-за погодных условий 2020-2021 годов российские виноделы ожидают прирост урожая винограда на 10%. Сбор может превысить 700 тысяч тонн — это станет рекордным показателем с 2014 года.

Такие цифры приводят «Коммерсанту» эксперты «Винного гида России» Роскачества. В главных виноградарских регионах страны убрано 70-90% урожая, и, как отмечается в исследовании, собранный урожай уже «отличается хорошими характеристиками».

Гендиректор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский рассказал, что сбор винограда в среднем вырос на 30% относительно 2021 года. В Дербентской винодельческой компании планируют увеличить сбор на 9% в этом году — до 12 тысяч тонн, а «Фанагория» планирует собрать 42 тысячи тонн, в то время как в прошлом году урожай составил 20,5 тысяч тонн.

Производитель марки Chateau Tamagne «Кубань-Вино» ожидает сборы в размере 80 тысяч тонн — «не меньше, чем в прошлом году».

По мнению экспертов, несмотря на улучшение урожайности, ожидать снижения цен не стоит. С июня 2020 года российским виноделам запрещено использовать импортный виноматериал. По словам гендиректора «Фанагории» Петра Романишина, качественного сырья для вин и крепких напитков все равно недостаточно.

Как отмечает руководитель WineRatail Александр Ставцев, из-за плохой погоды и растущего спроса в 2020-2021 годах дагестанские сорта винограда подорожали с 18 до 40-45 рублей за кг, а в Крыму цены достигли 130-200 рублей за кг в зависимости от сорта и качества.

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