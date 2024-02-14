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«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак — The NYT

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак, выяснила The New York Times. В использовании ИИ-технологий также уличили хакеров из Китая, Северной Кореи и Ирана – в основном они применяют ИИ для решения рутинных задач.

«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак — The NYT

Хакерские группировки из нескольких стран используют технологии искусственного интеллекта для проведения кибератак. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на исследование OpenAI и Microsoft.

В отчете компаний фигурируют группировки из Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Хакеры из этих стран использовали нейросети в решении рутинных задач – составлении электронных писем, переводе документов и отладке компьютерного кода.

В одном из случае «российскую группировку хакеров» уличили в использовании технологий OpenAI для проведения исследований в области протоколов спутниковой связи и технологии радиолокационной визуализации, пишет газета.

Руководитель отдела анализа угроз кибербезопасности в OpenAI Боб Ротстед отметил, что хакеры регистрируют учетные записи в ИИ-сервисах как обычные пользователи.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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