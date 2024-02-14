«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак — The NYT

«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак, выяснила The New York Times. В использовании ИИ-технологий также уличили хакеров из Китая, Северной Кореи и Ирана – в основном они применяют ИИ для решения рутинных задач.
Хакерские группировки из нескольких стран используют технологии искусственного интеллекта для проведения кибератак. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на исследование OpenAI и Microsoft.
В отчете компаний фигурируют группировки из Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Хакеры из этих стран использовали нейросети в решении рутинных задач – составлении электронных писем, переводе документов и отладке компьютерного кода.
В одном из случае «российскую группировку хакеров» уличили в использовании технологий OpenAI для проведения исследований в области протоколов спутниковой связи и технологии радиолокационной визуализации, пишет газета.
Руководитель отдела анализа угроз кибербезопасности в OpenAI Боб Ротстед отметил, что хакеры регистрируют учетные записи в ИИ-сервисах как обычные пользователи.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Цифровая осада»: как формируются угрозы для умных жилых комплексов
- 2 Аналитики «Одноклассников» назвали самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях
- 3 Геймдев и безопасность: рекомендации по защите от хакерских атак
- 4 Тренды на 2024 год в сфере информационной безопасности
- 5 Не доверяй мне, я социальный инженер: 5 главных правил кибербезопасности для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2024
15 февраля 2024
15 февраля 2024