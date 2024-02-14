«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак — The NYT

«Русские хакеры» используют нейросети OpenAI для проведения кибератак, выяснила The New York Times. В использовании ИИ-технологий также уличили хакеров из Китая, Северной Кореи и Ирана – в основном они применяют ИИ для решения рутинных задач.

Хакерские группировки из нескольких стран используют технологии искусственного интеллекта для проведения кибератак. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на исследование OpenAI и Microsoft.

В отчете компаний фигурируют группировки из Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Хакеры из этих стран использовали нейросети в решении рутинных задач – составлении электронных писем, переводе документов и отладке компьютерного кода.

В одном из случае «российскую группировку хакеров» уличили в использовании технологий OpenAI для проведения исследований в области протоколов спутниковой связи и технологии радиолокационной визуализации, пишет газета.

Руководитель отдела анализа угроз кибербезопасности в OpenAI Боб Ротстед отметил, что хакеры регистрируют учетные записи в ИИ-сервисах как обычные пользователи.

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