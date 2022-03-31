Google обвинила «русских хакеров» в атаке на объекты НАТО

Российские хакеры недавно попытались проникнуть в сети НАТО и вооруженных сил некоторых стран Восточной Европы, говорится в отчете группы анализа угроз Google.

В частности, атака была нацелена на Центр передового опыта НАТО, сообщил Reuters со ссылкой Google.

Также хакеры атаковали вооруженыне силы европейских стран. В отчете не уточняется, какие именно военные структуры и каких государств стали мишенью атаки. Однако Google назвала группировку, которая проводила атаку. По данным IT-корпорации, кампанию провела группа Coldriver или Callisto, базирующаяся в России.



По данным Google хакеры пытались взломатить системы НАТО с помощью «фишинга учетных данных». Кампания проводилась с использованием недавно созданных учетных записей Gmail в учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна, говорится в отчете

В 2019 году финская компания по кибербезопасности F-Secure Labs описала Callisto как неопознанную и продвинутую структуру, которая заинтересована в сборе разведданных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности в Европе.

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