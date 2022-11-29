«Вкусно — и точка» запустит продажи аналога «Хэппи Мил» с книгами

«Вкусно — и точка» придумала аналог «Хэппи Мил» – игрушку в нем заменит книга. Детский набор получил название «Кидз Комбо», его продажи начнутся 12 декабря в 7 городах России – Москвы среди них нет.
О запуске нового продукта рассказали в пресс-службе «Вкусно — и точка».
Сеть ресторанов быстрого питания, открывшаяся на месте ушедшего из России McDonald’s, начнет продавать детский набор – аналог «Хэппи Мил». Если в наборе от американской компании детям дарили игрушку, то при покупке российского набора они смогут получить книгу.
«Вкусно — и точка» добавит в каждый «Кидз Комбо» книгу от издательства Clever. В коллекцию войдут 14 эксклюзивных книг с головоломками и лабиринтами.
«Благодаря “Кидз Комбо” мы надеемся сделать качественное сбалансированное питание доступным для семей по всей стране, а развивающие книги от Clever помогут с пользой провести время», – отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно – и точка» Дарья Назаркина.
Продажи «Кидз Комбо» начнутся 12 декабря в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске. До конца января 2023 года детский набор поступит в продажу в рестораны сети во всех городах присутствия.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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