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«Вкусно — и точка» запустит продажи аналога «Хэппи Мил» с книгами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Вкусно — и точка» придумала аналог «Хэппи Мил» – игрушку в нем заменит книга. Детский набор получил название «Кидз Комбо», его продажи начнутся 12 декабря в 7 городах России – Москвы среди них нет.

«Вкусно — и точка» запустит продажи аналога «Хэппи Мил» с книгами

О запуске нового продукта рассказали в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Сеть ресторанов быстрого питания, открывшаяся на месте ушедшего из России McDonald’s, начнет продавать детский набор – аналог «Хэппи Мил». Если в наборе от американской компании детям дарили игрушку, то при покупке российского набора они смогут получить книгу.

«Вкусно — и точка» добавит в каждый «Кидз Комбо» книгу от издательства Clever. В коллекцию войдут 14 эксклюзивных книг с головоломками и лабиринтами.

«Благодаря “Кидз Комбо” мы надеемся сделать качественное сбалансированное питание доступным для семей по всей стране, а развивающие книги от Clever помогут с пользой провести время», – отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно – и точка» Дарья Назаркина. 

Продажи «Кидз Комбо» начнутся 12 декабря в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске. До конца января 2023 года детский набор поступит в продажу в рестораны сети во всех городах присутствия.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Depositphotos

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