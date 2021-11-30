Российские инвесторы с начала года купили акции компаний РФ на сумму $5 млрд

Российские инвесторы с начала 2021 года купили акции компаний РФ на сумму $5 млрд, сообщил руководитель департамента операций на рынке акций «ВТБ Капитала» Тимур Насардинов.

При этом западные фонды инвестировали в отечественные акции около $3 млрд. «Локальные инвесторы, действительно, становятся важным игроком на рынке. <…> Это дает рынку дополнительную устойчивость. Это очень позитивный тренд», — передает ТАСС слова Насардинова.

При этом, по его данным, западные фонды инвестировали в отечественные акции около $3 млрд.

В «ВТБ Капитала» прогнозируют, что доля розничных инвесторов на российском рынке ценных бумаг продолжит расти.

«Несмотря на колоссальный приток частных лиц на рынок акций, сейчас в России их доля на рынке составляет порядка 3-4%, то есть около $35-40 млн. Если сравнивать этот показатель, например, с Турцией, — то это 10%, с Польшей — 20%. Я уже не говорю про другие развитые страны. Потенциал достаточно большой», — отметил Насардинов.

На фоне сверхмягкой политики мировых центральных банков и быстрого восстановления глобальной экономики российский рынок акций рос опережающими темпами. К октябрю 2021 года индекс РТС достигал многолетнего максимума 1900 пунктов.

Даже учитывая нынешюю коррекцию в 2021 году индекс прибавляет почти 20%, указал Насардинов. По его подсчету, с учетом дивидендов полная доходность составляет порядка 25%, что является одним из лучших результатов среди мировых рынков.

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