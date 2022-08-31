Долги россиян по кредитам впервые превысили 1 трлн рублей. В последние полгода темпы задолженности растут в два раза быстрее, чем в целом за год. Больше всего долгов «висят» на жителях Москвы и области, Краснодарского края, Петербурга и Тюменской области.

По данным на 1 августа 2022 года долги россиян по розничным кредитам (без учета ипотеки) впервые превысили 1 трлн рублей и достигли 1,018 трлн рублей.

Задолженность растет кратным темпами – за последние шесть месяцев она приросла на 79,5 млрд рублей, в то время как за целый год (июль 2021 – июль 2022) она увеличилась на 78,9 млрд рублей. По данным агентства, просроченные долги по ипотеке к отчетной дате составили всего 4,8 млрд рублей.

«За семь месяцев текущего года ни в одном регионе страны нет снижения объемов просроченной розничной задолженности, диапазон прироста — от 3% в Санкт-Петербурге, до 20% в Крыму», – отметил генеральный директор КА «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Больше всего долгов по кредитам «висят» на жителях Москвы (108 млрд рублей), Московской области (83 млрд рублей), Краснодарского края (46,6 млрд рублей), Петербурга (37,8 млрд рублей) и Тюменской области (34 млрд рублей).

«По нашей оценке, по итогам года прирост может составить 130-150 млрд рублей, перейдя рубеж в 1,1 трлн рублей, побив исторический рекорд существования банковской системы РФ», – подчеркнул Аксёнов.

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