Российские ученые объявили о поиске добровольцев для операций по очувствлению протезов ног

Российские ученые проводят исследование по очувствлению протезов ног и ищут для него добровольцев, готовых на проведение операции. Все будет проходить на базе медицинского центра Дальневосточного Федерального университета, участникам оплатят перелет и проживание на время исследования.
Исследование проводят специалисты «Сколтеха», «Моторики» и Дальневосточного Федерального Университета, рассказали в пресс-службе ДВФУ.
Ученые ищут добровольцев для проведения операций по очувствлению протезов ног и купированию фантомных болей. В конечности имплантируют электроды, которые при воздействии импульсов возвращают утраченные ощущения и избавляют от фантомной боли.
Операции будут проходить на базе медицинского центра ДВФУ в Приморском крае в конце ноября и начале декабря. Участникам исследования оплатят перелет и проживание. Заявки на участие принимаются здесь.
В конце 2021 года ученым удалось достигнуть результатов в устойчивом подавлении фантомных болей у пациентов при электростимуляции. Сегодня испытуемые могут различать твёрдый предмет или мягкий, а также его размер, отметили в пресс-службе ДВФУ.
Фото на обложке: пресс-служба ДВФУ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
- 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 3 Финтех, киберспорт и NFT: в какие стартапы инвестируют известные футболисты
- 4 От заоблачных перспектив до полного провала: пять причин, почему медтех-стартапы обычно не доживают до пяти лет
- 5 Как medtech-проекту выйти на рынок: 7 рекомендаций
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022