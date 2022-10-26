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Российские ученые объявили о поиске добровольцев для операций по очувствлению протезов ног

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские ученые проводят исследование по очувствлению протезов ног и ищут для него добровольцев, готовых на проведение операции. Все будет проходить на базе медицинского центра Дальневосточного Федерального университета, участникам оплатят перелет и проживание на время исследования.

Российские ученые объявили о поиске добровольцев для операций по очувствлению протезов ног

Исследование проводят специалисты «Сколтеха», «Моторики» и Дальневосточного Федерального Университета, рассказали в пресс-службе ДВФУ.  

Ученые ищут добровольцев для проведения операций по очувствлению протезов ног и купированию фантомных болей. В конечности имплантируют электроды, которые при воздействии импульсов возвращают утраченные ощущения и избавляют от фантомной боли.

Операции будут проходить на базе медицинского центра ДВФУ в Приморском крае в конце ноября и начале декабря. Участникам исследования оплатят перелет и проживание. Заявки на участие принимаются здесь.

В конце 2021 года ученым удалось достигнуть результатов в устойчивом подавлении фантомных болей у пациентов при электростимуляции. Сегодня испытуемые могут различать твёрдый предмет или мягкий, а также его размер, отметили в пресс-службе ДВФУ.

Фото на обложке: пресс-служба ДВФУ

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