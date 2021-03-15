В Нидерландах оценили уровень развития российского medtech

Агентство по предпринимательству Нидерландов выпустило доклад «Искусственный интеллект в здравоохранении». В нем проанализирован опыт разных стран, включая Россию, по разработке и внедрению ИИ-решений в работу медучреждений. Доклад есть в распоряжении RB.ru, и мы представляем основные выводы по нему.

Уровень развития российской системы здравоохранения «варьируется от слабых медицинских сервисов в отдаленных уголках до высококлассных решений в больших городах».

Основные ИИ-сервисы в медицинской сфере разрабатываются в России частными компаниями.

Предлагаемые ИИ-решения, в основном, работают в 3 областях: анализ данных пациентов; распознавание патологий на медснимках; системы поддержки принятия медрешений.

К группе сервисов по анализу данных пациентов в докладе отнесены приложение для записи к врачам Med.Me, телемедицинская платформа DocDoc, которая использует чат-бота для подготовки анамнеза перед консультацией с врачом, и Voice2Med, разработанный ГК ЦРТ для голосового заполнения медицинских документов.

В рамках работы по распознаванию патологий на медснимках в докладе освещен эксперимент, организованный Центром диагностики и телемедицины Депздрава Москвы.

Утверждается, что он уже более года проводится в стационарах и поликлиниках Москвы. За это время цифровыми сервисами были обработаны свыше 700 тысяч рентгеновских снимков, КТ и маммографических исследований.

Составители исследования отметили российские цифровые решения, которые проводили анализ изображений в рамках эксперимента:

сервис Botkin.AI для распознания признаков онкологии на КТ-исследованиях;

компанию Philips, учредившую в России одну из трех своих мировых ИИ-лабораторий;

помощника врача на базе ИИ «Третье Мнение».

В докладе указано, что сервисы компании «Третье Мнение» могут обнаруживать патологии на узи, маммограммах, мазках костного мозга, КТ и рентген-исследованиях органов грудной клетки.

Специально для RB.ru в компании пояснили, что именно по двум последним направлениям сервисы «Третье Мнение» активно применялись в рамках столичного эксперимента.

По словам гендиректора компании Анны Мещеряковой, ИИ-решения для анализа рентгеновских и КТ-исследований уже прошли пилотную стадию и успешно работают в медучреждениях нескольких регионов России.

«Напрямую пациенты информацию от ИИ-сервиса не получают, ее интерпретирует врач. Хотя технологически это возможно, в частности, когда радиологические исследования становятся доступны пациенту онлайн в его медицинской карте, он может их отправлять другому врачу или на платформу, которая предлагает комплексную услугу ИИ+врач», — пояснила Мещерякова.

Третьим направлением внедрения ИИ в медсферу России в докладе отмечена система поддержки принятия клинических решений, внедренная в работу всех столичных поликлиник.

С ее помощью были оцифрованы и помещены в единую электронную систему данные порядка 4,5 млн пациентов. Затем были разработаны 87 протоколов для наиболее распространенных заболеваний. На их основе система помогает поставить предварительный диагноз и предлагает ряд исследований для его подтверждения. Также дается список врачей для дальнейших консультаций.

Среди интересных зарубежных medtech-решений, отмеченных в докладе: