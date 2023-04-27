Третью грузинских иммигрантов по итогам 2022 года стали россияне

Россияне по итогам 2022 года составили треть грузинских иимигрантов. На втором месте по этому показателю – сами грузины, которые вернулись в страну, а тройку замкнули украинцы, которых в Грузию приехало в три раза меньше, чем россиян.

В 2022 году в Грузию из России переехали более 62 тыс. человек, составив треть от общего количества грузинских иммигрантов в 179,7 тыс. человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

На втором месте среди грузинских иммигрантов – сами грузины, которые вернулись в страну, их число составило 54,4 тыс. человек. Третье место по иммиграции в Грузию заняли украинцы – их в страну переехало 20,7 тыс. человек, что в три раза меньше, чем россиян.

По сравнению с 2021 годом иммиграция в Грузию выросла на 25,3%.

Россияне также стали одними из основных покупателей недвижимости в Грузии среди иностранцев. В 2022 году иностранцы приобрели в Грузии 15 тыс. квартир, более 6 тыс. из которых купили россияне.

Грузия стала одним из ключевых каналов для эмиграции россиян, волна которой началась после начала спецоперации на Украине и продолжилась после объявления в России частичной мобилизации.

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