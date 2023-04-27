Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Третью грузинских иммигрантов по итогам 2022 года стали россияне

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне по итогам 2022 года составили треть грузинских иимигрантов. На втором месте по этому показателю – сами грузины, которые вернулись в страну, а тройку замкнули украинцы, которых в Грузию приехало в три раза меньше, чем россиян.

Третью грузинских иммигрантов по итогам 2022 года стали россияне

В 2022 году в Грузию из России переехали более 62 тыс. человек, составив треть от общего количества грузинских иммигрантов в 179,7 тыс. человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

На втором месте среди грузинских иммигрантов – сами грузины, которые вернулись в страну, их число составило 54,4 тыс. человек. Третье место по иммиграции в Грузию заняли украинцы – их в страну переехало 20,7 тыс. человек, что в три раза меньше, чем россиян.

По сравнению с 2021 годом иммиграция в Грузию выросла на 25,3%.

Россияне также стали одними из основных покупателей недвижимости в Грузии среди иностранцев. В 2022 году иностранцы приобрели в Грузии 15 тыс. квартир, более 6 тыс. из которых купили россияне.

Грузия стала одним из ключевых каналов для эмиграции россиян, волна которой началась после начала спецоперации на Украине и продолжилась после объявления в России частичной мобилизации.

Фото на обложке: Artmim / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Точка» запустила валютные операции в грузинских лари
  2. 2 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  3. 3 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
  4. 4 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
  5. 5 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 апреля 2023

«Интегрируй!»

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

30 апреля 2023

Shell StartUp Engine UK

Все ВОЗМОЖНОСТИ