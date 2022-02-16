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Бизнесу разрешат переезжать на «русские офшоры»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские компании смогут стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области. Они также известны как «русские офшоры». Это может снять претензию ЕС о нечестной налоговой конкуренции в Росс

Бизнесу разрешат переезжать на «русские офшоры»

Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Поправки рассмотрят 16 февраля, сообщил РБК.

По действующему законодательству изменить юрисдикцию могут только иностранные компании. В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний». 

Для получения аналогичного статуса российским организациям необходимо будет выполнить несколько условий:

  • компания основана до 1 января 2018 года, местонахождение на момент подачи заявления — остров Русский и остров Октябрьский;
  • контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года — это физлица или юрлица с долей участия более 15%. У юрлиц более 25% должны обращаться на российской бирже или не менее 50% установного капиала должны принадлежать России или той стране, которая автоматически обменивается с РФ налоговой информацией;
  • подача заявления в налоговый орган соответствующее заявление, а также сведения о контролирующих лицах;
  • на момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР.

Лишиться статуса международной холдинговой компании российские фирмы могут из-за слияния с другой организацией, если та не является МХК, а также появления нового контролирующего лица в течение года после смены юрисдикции.

Власти также рассматривают дополнительные налоговые льготы для резидентов САР в виде пониженых ставок по налогу на прибыль. Для того, чтобы их получить компании должны соблюсти следующие условия:

  • как минимум одно контролирующее лицо должно быть резидентом России;
  • доля расходов МХК на территории Рф составляет не менее 70%;
  • доля пассивных дивидендов, процентов и т.д. превышает 90%;
  • управление компанией осуществляется на территории России;
  • в штате непрерывно числится не менее 15 сотрудников;
  • фирме принадлежит офис на территории САР площадью не менее 50 кв. м;
  • в течение трех лет после регистрации в САР компания обязана вложиться на сумму не меньше 300 млн рублей.

Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в «серый» налоговый список Евросоюза. Летом спецкомиссия заявляла, что такие районы создают нечестную налоговую конкренцию. 

Позднее российский Минфин вступил с европейскими органами в переговоры и сообщил о двух требованиях со стороны ЕС — сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.

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Фото на обложке: saiko3p / Shutterstock

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