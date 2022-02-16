Бизнесу разрешат переезжать на «русские офшоры»

Российские компании смогут стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области. Они также известны как «русские офшоры». Это может снять претензию ЕС о нечестной налоговой конкуренции в Росс
Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Поправки рассмотрят 16 февраля, сообщил РБК.
По действующему законодательству изменить юрисдикцию могут только иностранные компании. В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний».
Для получения аналогичного статуса российским организациям необходимо будет выполнить несколько условий:
- компания основана до 1 января 2018 года, местонахождение на момент подачи заявления — остров Русский и остров Октябрьский;
- контролирующие лица компании стали таковыми до 1 января 2017 года — это физлица или юрлица с долей участия более 15%. У юрлиц более 25% должны обращаться на российской бирже или не менее 50% установного капиала должны принадлежать России или той стране, которая автоматически обменивается с РФ налоговой информацией;
- подача заявления в налоговый орган соответствующее заявление, а также сведения о контролирующих лицах;
- на момент подачи заявления правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не направило возражения против перерегистрации в САР.
Лишиться статуса международной холдинговой компании российские фирмы могут из-за слияния с другой организацией, если та не является МХК, а также появления нового контролирующего лица в течение года после смены юрисдикции.
Власти также рассматривают дополнительные налоговые льготы для резидентов САР в виде пониженых ставок по налогу на прибыль. Для того, чтобы их получить компании должны соблюсти следующие условия:
- как минимум одно контролирующее лицо должно быть резидентом России;
- доля расходов МХК на территории Рф составляет не менее 70%;
- доля пассивных дивидендов, процентов и т.д. превышает 90%;
- управление компанией осуществляется на территории России;
- в штате непрерывно числится не менее 15 сотрудников;
- фирме принадлежит офис на территории САР площадью не менее 50 кв. м;
- в течение трех лет после регистрации в САР компания обязана вложиться на сумму не меньше 300 млн рублей.
Наличие в России режима САР стало причиной для готовящегося включения страны в «серый» налоговый список Евросоюза. Летом спецкомиссия заявляла, что такие районы создают нечестную налоговую конкренцию.
Позднее российский Минфин вступил с европейскими органами в переговоры и сообщил о двух требованиях со стороны ЕС — сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.
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Фото на обложке: saiko3p /
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