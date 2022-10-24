Бесплатную российскую ОС начали продавать в магазинах

В розничной продаже появилась российская операционная система Simply Linux. Флеш-карта с программным обеспечением стоит 3200 рублей и пока продается только в одном магазине. При этом ОС можно бесплатно скачать с официального сайта разработчика и установить самостоятельно.
Продажи Simply Linux запустил «Ситилинк». Операционная система продается в виде флеш-карты с программным обеспечением в фирменной коробке. Один экземпляр стоит 3200 рублей.
Вместе с ОС покупатель получит программы для повседневной работы, в том числе браузер, пакет офисных программ, редактор изображений. С операционной системой можно работать как в установленном на ПК варианте, так и непосредственно с носителя без установки.
Simply Linux можно скачать бесплатно на сайте разработчика – «Базальт СПО» – и установить ее самостоятельно. Отличие платной версии от бесплатной – в первой покупателю предоставят 12 месяцев технической поддержки.
Фото: Ситилинк
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