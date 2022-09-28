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Российский робот начал продавать сим-карты в Стамбуле

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Робот российского производства начал продавать сим-карты в Стамбуле. Покупатель может зарегистрироваться в местной телеком-сети самостоятельно без обращения к оператору.

Российский робот начал продавать сим-карты в Стамбуле

Робот-продавец сим-карт заработал в центре телеком-оператора в Стамбуле, сообщили разработчики – компания «Промобот». Карту могут купить приезжие и жители Стамбула.

В робота заложена технология удаленной самоидентификации, то есть покупателю сим-карты не нужно обращаться к оператору связи. Робот выдаст клиенту инструкции по регистрации и активации сим-карты через мобильное приложение.

Сумма контракта «Промобота» с заказчиком на первом этапе составила 50 тысяч евро. При успешном пилотном проекте проект масштабируют до 10 роботов в городах Испании, в таком случае потенциальная стоимость контракта вырастет до 500 тысяч евро.

Фото: Promobot

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