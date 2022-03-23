Газ подорожал, рубль укрепился: к чему привело заявление Путина о расчете за газ в рублях

Владимир Путин поручил отказаться от использования «скомпрометировавших себя валют». Начать, как сказал президент, стоит с перевода расчетов за газ в рубли. На фоне заявления Путина газ значительно подорожал, а рубль укрепился, впервые с 3 марта опустившись до 100 рублей за доллар США.

По данным на 16:15 МСК курс доллара США на бирже составляет 100,1 рублей. В моменте он понижался до 95 рублей, говорят данные торгов по TradingView.

Цена природного газа в Европе по актуальным данным составляет $1350 за тысячу кубометров. С начала торгов газ подорожал более чем на 20%.

Укреплению рубля и подорожанию природного газа способствовало заявление Владимира Путина. Президент поручил перевести расчеты за природный газ с Европой в рубли.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – сказал Владимир Путин на совещании с кабмином.

Падению курса доллара США к российскому рублю также помогла новость от Банка России – 24 марта на Мосбирже частично возобновятся торги акциями российских компаний. В список попали 33 эмитента – так называемые «голубые фишки», которые составляют основу индекса Мосбиржи.

Для расчетов с Западом в российских рублях существует процедура создания специального счета типа «С», на который иностранный эмитент получает деньги не в валюте, а в рублях. Любые операции с этим счетом подвергаются дополнительному контролю со стороны регулятора.

Расчет с Западом в рублях позволит России продолжить выполнять свои долговые обязательства и исключить технический дефолт в условиях санкций – валютные активы Банка России и российских компаний ранее были заморожены.

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