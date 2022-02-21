Российский биометрический сервис установили в Минфине Саудовской Аравии

Биометрический сервис производства российской компании RecFaces установили в министерстве финансов Саудовской Аравии. Чиновники используют его для идентификации посетителей на государственном предприятии.

Решение Id-Guard российской компании значительно повысило уровень безопасности в Минфине Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе RecFaces.

Чиновники Минфина используют биометрический сервис для контроля за посещением госучреждения. Id-Guard информирует службу безопасности о нахождении на территории постороннего человека.

Функционал сервиса позволяет гибко его настроить в уведомлении отдельных категорий сотрудников, сборе информации по разным параметрам: местоположению, спискам, распознанным лицам.

«Внедрение биометрического решения идентификации посетителей было одной из приоритетных задач правительственной организации. [...] Мы хотим доказать, что Россия является одной из самых технологичных стран мира, и в нашей стране создаются прогрессивные биометрические решения», – отметила генеральный директор RecFaces Тамара Морозова.

Систему на базе учреждения установили специалисты RecFaces в удаленном формате. Теперь они поддерживают техническое состояние сервиса.

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