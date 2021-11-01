Российский секспросвет-проект Tizzi привлек 80 млн рублей

Российский sexual wellness проект Tizzi, включающий секс-шоп и платформу сексуального просвещения, закрыл второй инвестраунд и привлек 80 млн рублей. Средства планируют направить на развитие спин-офф проекта – SaaS решения для инфлюенсеров Ultimate Bias.

О закрытии инвестиционного раунда объемом 80 млн рублей RB.ru рассказали в Tizzi. Инвесторами выступили международный family office, фокусирующийся на быстрорастущих проектах, а также частный инвестор Михаил Рывкин. Tizzi не раскрывает информацию об оценке компании по соглашению с инвесторами.

Проект Tizzi, основанный в 2019 году, включает онлайн секс-шоп и платформу с сексуально просветительским контентом, который помогает женщинам улучшить качество интимной жизни. Основным драйвером роста проекта его основатели называют influencer marketing.

Привлеченные средства Tizzi планирует направить на развитие еще одного своего проекта Ultimate Bias (UTLB). Это SaaS решение для инфлюенсеров, которое позволяет создать свой бизнес и управлять им без команды, рассказали в Tizzi. UTLB работает на рынке Creator Economy.

В первом раунде инвестиций Tizzi в 2019 году, объем которого составил 15 млн рублей, приняли участие российские инвесторы Сергей Леманн, Ксения Скрипко и другие.

Основателями Tizzi являются бывшие управляющие директора венчурных проектов Rocket Internet Антон Неяскин и Игорь Шапиро.

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