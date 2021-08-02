Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» предложил создать на новой орбитальной станции РОСС, которая займет место устаревшей МКС, кабину для туристов. Это, по словам Дмитрия Рогозина, будет «отдельный модуль для посещения». По плану первые космонавты отправятся на РОСС в 2026 году.

С предложением создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) туристический модуль Дмитрий Рогозин выступил на лекции в рамках летней космической школы.

«Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения», – сказал Рогозин, уточнив, что «Роскосмос» не планирует заниматься суборбитальными полетами. Их организуют Virgin Galactic и Blue Origin миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

РОСС должна занять место Международной космической станции, которую планируют вывести из эксплуатации по причине устаревания оборудования. Первый сегмент РОСС планируется отправить на орбиту в 2025 году, а организовать полет первых космонавтов – в 2026-ом.

В «Роскосмосе» говорили, что эксплуатация МКС после 2024 года будет нести риски.

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