Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава «Роскосмоса» предложил создать на новой орбитальной станции РОСС, которая займет место устаревшей МКС, кабину для туристов. Это, по словам Дмитрия Рогозина, будет «отдельный модуль для посещения». По плану первые космонавты отправятся на РОСС в 2026 году.

Глава «Роскосмоса» предложил возить туристов на новую орбитальную станцию

С предложением создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) туристический модуль Дмитрий Рогозин выступил на лекции в рамках летней космической школы.

«Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения», – сказал Рогозин, уточнив, что «Роскосмос» не планирует заниматься суборбитальными полетами. Их организуют Virgin Galactic и Blue Origin миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.  

РОСС должна занять место Международной космической станции, которую планируют вывести из эксплуатации по причине устаревания оборудования. Первый сегмент РОСС планируется отправить на орбиту в 2025 году, а организовать полет первых космонавтов – в 2026-ом.

В «Роскосмосе» говорили, что эксплуатация МКС после 2024 года будет нести риски.  

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России разработают стратегии промышленного туризма для регионов
  2. 2 Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» создали IT-акселератор для запуска и консультирования видеоплатформ
  3. 3 Отпуск за виртуальные деньги: как меняется сфера туризма в эпоху криптовалют
  4. 4 Браунсвилл, у нас проблемы. Как живет город, который находится рядом с полигоном SpaceX
  5. 5 Правительство выделит субсидии производителям электроники

ВОЗМОЖНОСТИ

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

05 августа 2021

CRM Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма