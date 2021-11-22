В «Роскосмосе» анонсировали появление отечественного спутникового интернета

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал появление российского «интернета из космоса» в 2024 году. В рамках программы «Сфера», на которую выделено 7 млрд рублей, будут построены летные прототипы спутников для обеспечения российского спутникового интернета.

О планах «Роскосмоса» на программу запуска российского спутникового интернета пишет ТАСС. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что если развитие программы пойдет по плану, то отечественный «интернет из космоса» появится в 2024 году.

Спутниковый интернет будет реализован в рамках программы «Сфера». Первые средства на ее запуск в размере 7 млрд рублей «Роскосмос» уже получил. Их, по словам Рогозина, потратят в том числе на создание летных прототипов спутников «Скиф» для интернета и «Марафон» для интернета вещей, которые будут запущены в 2022 и 2023 годах.

Подробности программы «Сфера» Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в 2018 году. На орбиту планируется запустить более 600 спутников для дистанционного зондирования Земли.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!