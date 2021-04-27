EdTech стартап IntellectoKids начал сотрудничать с крупнейшим в мире университетским издательством

EdTech стартап с российскими корнями IntellectoKids разработал и запустил образовательную программу на основе учебников «Progress with Oxford» и подписал с Oxford University Press – крупнейшим в мире университетским издательством, соглашение о сотрудничестве.

Новый продукт стартапа – раздел с геймифицированными уроками в их мобильном приложении IntellectoKids Classroom & Learning Games. В нем дети могут самостоятельно осваивать алфавит, арифметику и другие дисциплины по методологии «Progress with Oxford».

«Мы благодарны нашим партнерам из Oxford University Press за доверие к IntellectoKids: на сегодняшний день наша компания одна из немногих mobile app компаний, которые используют книги “Progress with Oxford” в своем продукте», – отметил генеральный директор IntellectoKids Михаил Котлов.

Раздел доступен только на английском языке. Компания планирует сделать локализацию на другие. Доступ к продукту можно получить при единоразовой покупке: $29,99 – для подписчиков приложения IntellectoKids, $49,99 – для новых пользователей.

«Цифровое сотрудничество с IntellectoKids позволит Oxford University Press познакомить еще больше детей с нашей системой обучения с помощью оксфордских рабочих тетрадей, которые успешно печатаются во всем мире», – подчеркнул старший менеджер по развитию бизнеса Oxford University Press Джузеппе Трапани.

Oxford University Press (Издательство Оксфордского университета) является крупнейшим университетским издательством в мире и имеет филиалы в 60 странах, включая США, Австралию, Индию и ЮАР.

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