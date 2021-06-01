Основанный россиянами стартап по биометрии ID R&D купили за $49 млн

Американская компания Mitek, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке разработок идентификации личности, приобрела основанный россиянами Алексеем Хитровым и Константином Симончиком стартап ID R&D за $49 млн.

Акционеры ID R&D получили право на получение $49 млн в виде акций и денежных средств в качестве компенсации. Mitek внедрит их технологии в свои разработки, но ID R&D продолжит продавать свои продукты под собственным брендом.

«Мы гордимся тем, что присоединяемся к Mitek для масштабирования наших ведущих технологий голосовой биометрии, “натуральности” лиц и обнаружения технологий дипфейка», – отметил CEO ID R&D Алексей Хитров.

Продукт ID R&D – система распознавания пользователей с помощью анализа голоса, лица и поведения. Технология работает на ИИ и позволяет точно идентифицировать даже самые продвинутые мошеннические схемы, сказано в сообщении компании. Систему компании используют гиганты мировой индустрии, в том числе Microsoft, Samsung и Alibaba.

«Быстрый прогресс в области искусственного интеллекта позволяет использовать новые формы мошенничества, а это означает, что технологии, подобные тем, которые были впервые применены в ID R&D, имеют решающее значение в этой борьбе», – подчеркнул CEO Mitek Systems Макс Карнеккья.

Американская Mitek Systems – мировой лидер в области цифровой идентификации личности. Клиенты компании являются 7500 организаций.

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