Подведены итоги VII конкурса научно-технических проектов Inradel-2020. Победителями стали семь команд из России, разделившие между собой призовой фонд в размере 3 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ЦНИИ «Электроника», являющегося организатором конкурса.

Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 года