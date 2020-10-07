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Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 года
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Екатерина Кочкина
Подведены итоги VII конкурса научно-технических проектов Inradel-2020. Победителями стали семь команд из России, разделившие между собой призовой фонд в размере 3 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ЦНИИ «Электроника», являющегося организатором конкурса.
Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 годаЕкатерина Кочкина
Призовые места заняли:
- «Иерихон» — реабилитационный аппаратно-программный комплекс для верхней конечности с элементами биологической обратной связи;
- «VR-движение» — программно-аппаратный комплекс для повышения эффективности реабилитации;
- НИУ «БелГу» — ПО по мониторингу состояния, активностей и оценке качественных показателей поросенка;
- «НИИМЭ» — программный комплекс оптимизации фотолитографического процесса;
- «БМС» — биотехнический аппарат для точной диагностики времени смерти;
- «Биосенсорика» — система мониторинга состояния крупного рогатого скота;
- «FiberOpticLab» — цифровой волоконно-оптический трансформатор тока.
Отмечается, что команда «Иерихон», занявшая первое место, выиграла 1 млн рублей. Остальные 6 победителей разделили между собой 2 млн рублей.
Новость дополняется.
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