Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Подведены итоги VII конкурса научно-технических проектов Inradel-2020. Победителями стали семь команд из России, разделившие между собой призовой фонд в размере 3 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ЦНИИ «Электроника», являющегося организатором конкурса.

Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 года

Призовые места заняли:

  1. «Иерихон» — реабилитационный аппаратно-программный комплекс для верхней конечности с элементами биологической обратной связи;
  2. «VR-движение» — программно-аппаратный комплекс для повышения эффективности реабилитации;
  3. НИУ «БелГу» — ПО по мониторингу состояния, активностей и оценке качественных показателей поросенка;
  4. «НИИМЭ» — программный комплекс оптимизации фотолитографического процесса;
  5. «БМС» — биотехнический аппарат для точной диагностики времени смерти;
  6. «Биосенсорика» — система мониторинга состояния крупного рогатого скота;
  7. «FiberOpticLab» — цифровой волоконно-оптический трансформатор тока.

Отмечается, что команда «Иерихон», занявшая первое место, выиграла 1 млн рублей. Остальные 6 победителей разделили между собой 2 млн рублей.

Новость дополняется.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

07 октября 2020

Стартап кафе: HR Tech

07 октября 2020

CODENROCK DESIGN WEEKEND

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма