Дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 года стала лучшей за 10 лет

Российский фондовый рынок оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых. У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%. На втором месте идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а после него MSCI Turkey – 6,3%.
Дивидендная доходность компаний из индекса РТС достигнет по итогам 2021 года 8,7%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Атона». Это стало рекордным показателем за последние 10 лет. Эксперты прогнозируют, что за 2022 год доходность вырастет еще на 1 п. п. и достигнет 9,7%.
Средняя суммарная доходность индекса Мосбиржи за последние 10 лет составила 18%. Без учета дивидендного фактора среднегодовая доходность составляет 12%, таким образом, дивидендные акции приносят в среднем 6% прибыли инвесторам.
Российские акции обеспечивают один из крупнейших доходов среди крупных развивающихся и развитых рынков в 2021 году в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой на товарных рынках (нефть, газ, сталь, уголь) и ослаблением рубля.
По оценкам аналитиков, существует около 20 ликвидных компаний со стабильной доходностью более 11%. Ключевыми доходными секторами являются нефтегазовый сектор с доходностью 10-11%, металлургия и горнодобывающая промышленность, где почти каждая компания предлагает не менее 10% дохода с квартальным периодом выплаты.
В финансовом секторе высоких дивидендов аналитики ждут у ВТБ (ожидаемая доходность – 14%) и Сбербанка (8-10%). На сырьевой и финансовый сектор приходится более 70% российской рыночной капитализации.
Среди менее привлекательных секторов в 2022 году в «Атон» выделяют горнодобывающую промышленность, недвижимость, коммунальные услуги. Основными рисками для дальнейшего роста дивидендной доходности эксперты называют значительное падение цен на сырье, что может привести к снижению доходов и, как следствие, размеров дивидендных выплат компаний.
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