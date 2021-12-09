Российский фондовый рынок оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых. У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%. На втором месте идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а после него MSCI Turkey – 6,3%.

Дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 года стала лучшей за 10 лет