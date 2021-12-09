Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 года стала лучшей за 10 лет

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российский фондовый рынок оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых. У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%. На втором месте идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а после него MSCI Turkey – 6,3%.

Дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 года стала лучшей за 10 лет

Дивидендная доходность компаний из индекса РТС достигнет по итогам 2021 года 8,7%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Атона». Это стало рекордным показателем за последние 10 лет. Эксперты прогнозируют, что за 2022 год доходность вырастет еще на 1 п. п. и достигнет 9,7%.

Средняя суммарная доходность индекса Мосбиржи за последние 10 лет составила 18%. Без учета дивидендного фактора среднегодовая доходность составляет 12%, таким образом, дивидендные акции приносят в среднем 6% прибыли инвесторам.

Российские акции обеспечивают один из крупнейших доходов среди крупных развивающихся и развитых рынков в 2021 году в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой на товарных рынках (нефть, газ, сталь, уголь) и ослаблением рубля.

По оценкам аналитиков, существует около 20 ликвидных компаний со стабильной доходностью более 11%. Ключевыми доходными секторами являются нефтегазовый сектор с доходностью 10-11%, металлургия и горнодобывающая промышленность, где почти каждая компания предлагает не менее 10% дохода с квартальным периодом выплаты.

В финансовом секторе высоких дивидендов аналитики ждут у ВТБ (ожидаемая доходность – 14%) и Сбербанка (8-10%). На сырьевой и финансовый сектор приходится более 70% российской рыночной капитализации. 

Среди менее привлекательных секторов в 2022 году в «Атон» выделяют горнодобывающую промышленность, недвижимость, коммунальные услуги. Основными рисками для дальнейшего роста дивидендной доходности эксперты называют значительное падение цен на сырье, что может привести к снижению доходов и, как следствие, размеров дивидендных выплат компаний. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Недельный приток средств в акции компаний стал рекордным за последние 4 года
  2. 2 Volkswagen планирует вывести на IPO бренд Porsche
  3. 3 Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы
  4. 4 Капитализация большинства IT-компаний после удачных IPO упала как минимум на 20%
  5. 5 Платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн от Baring Vostok

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ