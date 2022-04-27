Wildberries отчитался о росте продаж товаров под российским брендом на 132% за последнюю неделю. В этот период проводился первый этап специальной акции маркетплейса. В основном покупатели брали отечественные одежду, косметику, продукты питания, обувь и бытовую химию.

Продажи российских брендов на Wildberries выросли на 132% за неделю