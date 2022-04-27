Продажи российских брендов на Wildberries выросли на 132% за неделю

Wildberries отчитался о росте продаж товаров под российским брендом на 132% за последнюю неделю. В этот период проводился первый этап специальной акции маркетплейса. В основном покупатели брали отечественные одежду, косметику, продукты питания, обувь и бытовую химию.
Продажи товаров под российскими брендами выросли на Wildberries на 132% за неделю с 14 по 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. В денежном выражении оборот увеличился до 33,4 млрд рублей.
Самый значительный рост продаж показали:
- товары для садоводства (+278%);
- электроника и бытовая техника (+247%);
- спортивная обувь (+239%);
- ювелирная бижутерия (+215%);
- товары для новорожденных (+199%).
В период с 14 по 21 апреля на Wildberries проводился первый этап проекта «Сделано в России», призванного поддержать отечественных предпринимателей. Их товары выведены в специальный раздел. Участие в этом проекте Участие позволяет предпринимателям привлечь большой пользовательский трафик, рассказали в Wildberries.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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