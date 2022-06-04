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В России кратно вырос спрос на технику отечественных марок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Из-за сокращения ассортимента импортной бытовой техники на рынке россияне начали активно покупать устройства отечественных марок. Спрос на них в последние месяцы вырос кратно – на некоторые позиции в 33 раза.

В России кратно вырос спрос на технику отечественных марок

Об увеличении продаж бытовой техники под собственными марками сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В марте-апреле 2022 год продажи техники под брендами Hi и Novex выросли в 2,2 раза к аналогичному периоду 2021 года. Если сравнивать с 2020 годом, то объем продаж вырос более чем в 7 раз, рассказали в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что рост произошел «на фоне изменений в доступном ассортименте электроники на российском рынке и росте интереса потребителей к низкому и среднему ценовым сегментам».

Виды техники, продажи которой выросли значительнее всего год к году: посудомоечные машины – в 33 раза, пылесосы – в 9 раз, стиральные машины – в 2,8 раз, холодильники – в 2,6 раз, телевизоры – на 40%.

«М.Видео-Эльдорадо» выпускает собственные товары под брендами Novex и Hi с 2019 года. Они характеризуются как техника из среднего и низкого ценового сегментов с востребованным функционалом.

Фото на обложке: KsanderDN / Shutterstock

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