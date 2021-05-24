Российский гибрид Clubhouse и Tinder привлек инвестиции от компании экс-министра связи РФ

Компания Diginavis экс-министра связи РФ Николая Никифорова инвестировала в резидента «Иннополиса» – сервис TalkNow. Это российский гибрид Clubhouse и Tinder, позволяющий людям знакомиться через голосовые чаты, сообщили в пресс-службе «Иннополиса».

Сумма инвестиций – $100 тысяч при оценке самого TalkNow в $1 млн. На данный момент сервис находится в стадии закрытого бета-тестирования.

Приложение позволяет заводить знакомства не в текстовых чатах, а в голосовых, группируя пользователей в три категории: отношения, one-night, друзья. TalkNow проводит эмоциональный анализ речи, чтобы помочь паре понять настроение друг друга, уверяют в «Иннополисе». Если в течение 12 часов после первого знакомства собеседники не начали общение, то приложение удалит пару. Таким образом «повышается ценность друг друга и общения».

Diginavis бывшего министра связи РФ Николая Никифорова располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис». Компания инвестирует в разработки в области сквозных цифровых технологий. В портфеле Diginavis семь стартапов из «Иннополиса», в частности онлайн-сервис Zen. Car и сервис облачного гейминга LoudPlay.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!