Ростуризм назвал сроки открытия популярных туристических направлений

Все популярные направления межрегионального туризма России будут открыты к началу июля. Планомерное снятие ограничений, вызванных эпидемией, уже идет. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

22 июня были возобновлены туристические перелеты внутри страны. Рейсы авиакомпании «Россия» вылетели из Шереметьево в Сочи в 1:05 и 1:10 по московскому времени.

Догузова добавила, что главной задачей на это лето является безопасный и доступный отдых для жителей России.

Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость внутреннего тура на начало июля с вылетом из Москвы на 30% ниже, чем в прошлом году.

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