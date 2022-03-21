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Товарооборот России с поддержавшими санкции странами оказался больше половины суммарного

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Торговый оборот России со странами, которые ввели или поддержали санкции в отношении РФ, оказался больше половины всего годового товарооборота России. На государства–«друзья» и нейтральные по вопросу санкций пришлось всего 45,8% торгового оборота РФ в 2021 году.

Товарооборот России с поддержавшими санкции странами оказался больше половины суммарного

Исследование структуры товарооборота России подготовили специалисты аудиторской компании «Финэкспертиза».

В 2021 году 45,8% ($359,8 млрд ) всей внешней торговли РФ пришлось на страны, которые являются для России «дружественными», либо сохранили нейтралитет в вопросе введения санкций.

Ключевым торговым «партнером» России за анализируемый период являлся Европейский Союз (ЕС), на долю которого пришлось 36% внешнего товарооборота РФ ($282 млрд), 38,3% всего российского экспорта и 32% – импорта. Все страны ЕС являются для России «недружественными».

Доля Китая во внешнеторговом обороте РФ составила 17,9% ($140,7 млрд). При этом доля китайского импорта в структуре российского внешнеторгового оборота РФ составила 24,8%. Страны СНГ заняли долю в 12,2% ($96 млрд).

Основой российского экспорта являются топливно-энергетические товары – их доля в общем объеме зарубежных поставок составила 54,3%, или $267 млрд. На металлы и металлические изделия пришлась доля в 10,4% всего экспорта РФ, 7,7% – на продукты химической промышленности, 7,3% – на продовольствие и сырье для сельского хозяйства.

3,3% энергетического экспорта России пришлось на США, которые отказались покупать российскую нефть. Доля в 1,3% пришлась на Великобританию, которая объявила о поэтапном отказе от российских энергоресурсов.

Фото на обложке: Maks_Nova / Shutterstock

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