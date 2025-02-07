В Госдуме предложили ввести термин «национальной видеоигры»

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила ввести термин «национальной видеоигры». Он должен простимулировать развитие отечественной игровой индустрии, сказала депутат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие национальной видеоигры. Я считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр», — заявила Лантратова.

Она отметила, что мерами поддержки отрасли могут стать гранты, субсидии и льготная реклама. Также, по мнению Лантратовой, нужно ввести прокатные удостоверения для выходящих на рынок игр — как для западных, так и для российских.

Лантратова уже предлагала внедрить прокатные удостоверения для игр в начале декабря. Первый зампред думского комитета по просвещению указывала, что контролировать содержание игр необходимо, поскольку через них западные страны «внедряют установки ненависти к России», продвигают идеологию ЛГБТ*, романтизируют насилие и отказ от традиционных ценностей.

В начале января председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют защитить россиян от деструктивного контента в играх. По словам политика, сюжеты современных игр содержат элементы агрессии и насилия, а также пропаганду «чуждых нам ценностей».

В декабре в Госдуму был внесен законопроект о регулировании игр. Он устанавливает ряд требований к распространителям игр и онлайн-магазинам, а также предлагает ввести обязательную маркировку игр по содержанию и несколько способов регистрации на игровых сервисах, например, через «Госуслуги».

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением, его деятельность запрещена.

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