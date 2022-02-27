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Bloomberg: страны Запада наложат аресты на яхты и недвижимость российских миллиардеров

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

США и страны НАТО планируют «находить и замораживать» активы российских миллиардеров, чиновников и руководителей компаний, попавших под санкции. Арест будет накладываться на яхты, самолеты, автомобили, недвижимость и другие предметы роскоши.

Bloomberg: страны Запада наложат аресты на яхты и недвижимость российских миллиардеров

Об этой инициативе рассказал Bloomberg со ссылкой на источники в американском правительстве.

Страны Запада создадут отдельную группу, которая будет заниматься розыском заграничных активов российских миллиардеров. Агентство пишет, что на поиск активов, которые контролируются через сложные структуры, могут уйти месяцы, однако «даже угроза ареста может встревожить российских миллиардеров, многие из которых владеют профессиональными спортивными командами, путешествуют на суперяхтах и частных самолетах».

Ранее Роман Абрамович, который по итогам 2021 года расположился на 12-й строчке в списке богатейших людей России, передал управление лондонским футбольным клубом «Челси» одноименному Благотворительному фонду. При этом Абрамович в настоящее время не входит в список лиц, попавших под санкции Великобритании.

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Фото: Unsplash

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