Россия заняла третье место в мире по темпам роста производства вина

В 2024 году Россия увеличила объем производства вина на 19,3% год к году, приводит «РБК вино» данные из отчета Международной организации винограда и вина (OIV). Это третий результат после Грузии (+ 26,6%) и Аргентины (+23,3%). Доля России в мировом производстве составила 2,4%.

В абсолютных значениях Россия оказалась на 11-м месте. Выпуск вина в cтране в OIV оценили в 5,4 млн гектолитров. В пятерке лидеров оказались Италия (44,1 млн), Франция (36,1 млн), Испания (31 млн), США (21,1 млн) и Аргентина (10,9 млн). У Франции и США объемы производства упали по сравнению с 2023 годом на 23,5% и 17,2% соответственно. Остальные страны из пятерки показатели нарастили.

Производство в мире при этом сократилось на 4,8%. Во Франции, Германии (спад производства на 9,8%), Португалии (-8,2%) и других европейских странах выпуск снизился из-за климатических факторов и нестабильного урожая. Мировое производство вина до самого низкого уровня с 1961 года, когда было зафиксировано 219 млн гектолитров. Тогда причиной падения производства были весенние заморозки в Европе.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в России в 2024 году было произведено 32,5 млн дал виноградного вина. Год к году показатель вырос на 8,6% выше, чем в 2023 году и оказался практически на одном уровне с показателями 2022 года (32,6 млн дал). Существенный рост показали игристые вина, объем производства которых за прошлый год вырос на 24,7% до 17,6 млн дал.

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