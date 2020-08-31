Правительство выделит 46,3 млрд рублей на разработку аналогов Zoom и Microsoft Teams

Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий», которые получат господдержку в размере 46,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседения.

В список технологий, которые получат господдержку, вошли:

мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров;

системы распознавания на основе искусственного интеллекта;

платформы для онлайн-образования и здравоохранения;

российские аналоги сервисов видеосвязи Zoom и Microsoft Teams.

Структуры, внедряющие отечественное ПО на основе «сквозных технологий», получат гранты в 2020–2024 году. Выделение господдержки предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии».

По информации издания, конкурсы на получение грантов будут объявлены в начале сентября. Операторами поддержки будут фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Объем грантов от РФРИТ на внедрение отечественных решений в 2020 году составит около 2 млрд рублей, рассказал директор департамента грантового финансирования фонда Алексей Бойко. Поддержка осуществляется по принципу софинансирования: получатель должен внести не менее 20% из собственных средств.