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Правительство выделит 46,3 млрд рублей на разработку аналогов Zoom и Microsoft Teams

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий», которые получат господдержку в размере 46,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседения. 

Правительство выделит 46,3 млрд рублей на разработку аналогов Zoom и Microsoft Teams

В список технологий, которые получат господдержку, вошли: 

  • мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров;
  • системы распознавания на основе искусственного интеллекта;
  • платформы для онлайн-образования и здравоохранения;
  • российские аналоги сервисов видеосвязи Zoom и Microsoft Teams.

Структуры, внедряющие отечественное ПО на основе «сквозных технологий», получат гранты в 2020–2024 году. Выделение господдержки предусмотрено федеральным проектом  «Цифровые технологии». 

По информации издания, конкурсы на получение грантов будут объявлены в начале сентября. Операторами поддержки будут фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Объем грантов от РФРИТ на внедрение отечественных решений в 2020 году составит около 2 млрд рублей, рассказал директор департамента грантового финансирования фонда Алексей Бойко. Поддержка осуществляется по принципу софинансирования: получатель должен внести не менее 20% из собственных средств. 

Общая сумма 46,3 млрд рублей включает в себя не только гранты, но и прямое финансирование проектов (аналог госзаказа), финансирование венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, госкорпораций и компаний с госучастием.

Эксперты отмечают, что вошедшие в список технологии не всегда необходимы и слишком рискованны для инвестиций коммерческих компаний.
Фото: Cabeca de Marmore / Shutterstock

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